العراق – سجلت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية، ارتفاعا حيث بلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 346 الف دينار اليوم الاحد.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 376 الف دينار، و سعر الشراء 372 الفاً، فيما سجلت اسعار الذهب ليوم الخميس الماضي 368 الف دينار للمثقال الواحد.

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ارتفاعا ايضا عند 346 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 342 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).