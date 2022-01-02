ليبيا – كشف رئيس اللجنة البرلمانية لتعديل قانون نظام القضاء صالح فحيمة أهم صلاحيات ومهام هذه اللجنة وعلاقتها بالعملية الانتخابية والطعون المقدمة في المرشحين.

فحيمة قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إن “اللجنة المشكلة حديثًا بقرار من رئاسة البرلمان مكلفة بالأساس بمراجعة القانون رقم 11 لنسة 2021، والتحقق منه، وهو يخص تعديل قانون نظام القضاء في ليبيا”.

وأوضح أن اللجنة شرعت بالفعل في أعمالها، حيث عقدت اجتماعها الأول والثاني ووضعت آليه للتحقق من مطابقة القانون الصادر بما تم التصويت عليه في مجلس النواب بتاريخ 20 آب 2019.

وبخصوص علاقة الأمر بالانتخابات والطعون، علق قائلًا: “الحقيقة أن اللجنة فنية ولا علاقة لها بالانتخابات وليس لنتائجها أي تأثير على تحديد موعد العملية الانتخابية، كما أن اللجنة ليست صاحبة قرار نهائي وسوف ترفع توصياتها بما ستخلص إليه أعمالها إلى مجلس النواب، صاحب القرار الأخير”.