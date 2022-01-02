ليبيا – ترأس وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الاجتماع العادي الأول لعام 2022 مع مديري الإدارات والمكاتب في الوزارة.

بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لشؤون الاستخدام علي الهادي ضو شهد استعراض أهم القرارت واللجان التي شكلت خلال العام الماضي، وما وصلت إليه أعمال كل هذه اللجان ومنها اللجنة الخاصة بخطة 100يوم.

وتابع البيان: إن المجتمعين ناقشوا أهم ما أنجزته اللجنة والصعوبات التي واجهتها، فضلًا عن استماع العابد إلى مشاكل وصعوبات تواجه عمل الإدارات والمكاتب بالوزارة، فضلًا عن التطرق لخطة عمل العام الجديد واستكمال بقية البرامج والمشاريع فيما يخص البرامج التدريبية والمشاريع للباحثين عن عمل والخريجين.

ووفقًا للبيان تضمنت البرامج والمشاريع تلك المتعلقة بملف العمالة الأجنبية الوافدة وكيفية تنظيمها، بالإضافة إلى بحث عدد من الملفات الأخرى أبرزها الاحتياجات التدريبية للعام المقبل لرفع كفاءة الموظفين بالوزارة.