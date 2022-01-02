العراق – جاء العراق بالمرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الاحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 7 ملايين برميل في شهر كانون الأول الماضي.

وقالت الادارة، إن “العراق صدر من النفط الخام لأمريكا خلال شهر كانون الاول الماضي 7.006 ملايين برميل وبمعدل 226 ألف برميل يوميا، مرتفعا عن شهر تشرين الثاني الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية لأمريكا فيه 4.192 ملايين برميل وبمعدل 140 ألف برميل يوميا”.

واضاف ان “العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول بمعدل 248 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 29 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 359 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث “، مشيرا الى ان “صادرات الاسبوع الرابع بلغت 268 الف برميل يوميا”.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي ان “العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا خلال شهر ايلول 14 مليونا، و322 الف برميل يوميا”، مبينة ان “كندا جاءت بالمرتبة الاولى كأكثر دول مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك”.