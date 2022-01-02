ليبيا – أكد الأكاديمي الليبي محمد الهلاوي أن واشنطن أدركت بالفعل أن بعض القوى السياسية في الداخل الليبي لن تتحرك نحو الانتخابات إلا عن طريق قوة ضغط خارجية تساعد ضغط الشارع الليبي الذي يطالب بالاستحقاق الانتخابي.

الهلاوي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أكد أن الشارع الليبي الآن لن يتنازل عن موعد قريب للاستحقاق الانتخابي الذي أصبح عرضة للخطر بين المؤسسات الليبية التي تحاول التملص من تهمة التأجيل.

وأوضح أن التوافق الدولي حول شكل المرحلة المقبلة في ليبيا بدأ في الظهور عقب فشل الداخل الليبي في عقد الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يطالب الآن بشكل واضح بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، وفي أسرع وقت ممكن.