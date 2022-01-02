ليبيا – توقع رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني السابق عبد المنعم اليسير عدم إحراز أي تقدم من خلال لجنة خارطة الطريق المشكلة بقرار من مجلس النواب.

اليسير وخلال تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” اليوم الأحد، أوضح أن جميع الشواهد تؤكد عدم التوصل إلى حل أو موعد جديد، فجميع المسيطرين على المشهد الحالي مستفيدون من عرقلة الاستحقاق الانتخابي للحفاظ على مناصبهم.

وأكد أن ما يحدث الآن عبارة عن محاولة لكسب الوقت، متسائلًا: “لم ننجح في التوافق على مدار 7 سنوات، فكيف ستنجح اللجنة خلال أقل من شهر لإجراء الانتخابات أو تهيئة الأجواء لذلك؟”.

وأوضح اليسير أنه لا حل في ليبيا سوى التخلص من الميليشيات ومن يدعمهم، وعلى رأسهم تنظيم الإخوان، فتلك الآفة لن تسمح بأي استقرار أو أي محاولة لرأب الصدع بين الفرقاء في ليبيا.