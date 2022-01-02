اليمن – أعلن المركز الإعلامي لـ”ألوية العمالقة” في اليمن يوم السبت أن قواته استعادت السيطرة على مركز مديرية عسيلان بشبوة بعد معارك ضارية وعنيفة مع جماعة الحوثي.

ونقل المركز الإعلامي عن قائد “العمالقة” العميد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي قوله إن “العملية العسكرية “إعصار الجنوب” التي أطلقت صباح اليوم السبت نجحت في تحرير وتطهير مديرية عسيلان، ودحر القوات الحوثية الإرهابية منها”.

وأضاف: “هذه العملية تأتي لتطهير وتحرير مديريات محافظة شبوة، من سيطرة الحوثيين، وفي سياق الانتصارات الواسعة التي تسطرها ألوية العمالقة في جبهات القتال”.

بدورها، نقلت مصادر يمنية عن مصدر عسكري حكومي لم تذكر اسمه أن “قوات اللواء الأول عمالقة سيطرت أيضا على منطقة العكدة، والمحكمة، والهجر، وحيد بن عقيل في المديرية ذاتها، ولم يتبق إلا بعض الجيوب الحوثية التي تحتمي بمنازل المواطنين”.

كما أفادت بأن إدارة مستشفى عسيلان طلبت من الطواقم الطبية وأصحاب المراكز الصحية الخاصة والعيادات التوجه إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية للجرحى.​​​​​​​

وفي سبتمبر 2021، سيطرت جماعة الحوثي على 3 مديريات جنوبي شبوة، بينها مديرية عسيلان التي استعادتها القوات الحكومية اليوم، إضافة إلى مديريتي بيحان وعين.

والاثنين الماضي، دفع الجيش اليمني بوحدات عسكرية من جبهة الساحل الغربي إلى شبوة، لاستعادة المناطق التي سقطت بأيدي الحوثيين.

المصدر: وكالات