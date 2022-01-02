اليونان – عثر علماء الآثار اليونانيون في مدينة إبيداوروس، على تمثال قديم لامرأة ترتدي غلالة، يعتقدون أنه يعود لعهد الإمبراطورية الرومانية.

وتشير وزارة الثقافة والرياضة اليونانية، إلى أن العلماء عثروا على هذا التمثال في مدينة إبيداوروس الواقعة شمال شرق شبه جزيرة بيلوبونيز، المشهورة بمعبد أسكليبيوس والمسرح حيث تقام العروض المسرحية سنويًا. وتستمر هنا عمليات البحث والتنقيب عن الآثار.

وجاء في بيان الوزارة، “يوم الخميس 16 ديسمبر اكتشف في سوق إبيداوروس القديم، تمثال من الرخام لامرأة بالحجم الطبيعي وبحالة جيدة، ولكنه من دون رأس وذراعين، يبدو تحطمت أنها نتيجة سقوطه”.

ويشير بيان الوزارة، إلى أن “موسم عمليات الحفر انتهى هذه السنة، ولكن الأمطار الغزيرة جرفت التربة وكشفت جزءا من التمثال في منطقة لم تتعمق فيها عمليات الحفر، لذلك بدأت فيها عمليات الحفر مجددا وفورا”.

ويصور هذا التمثال امرأة ترتدي غلالة ووشاحا، وتلك صورة نموذجية لمنحوتات النساء المتزوجات في العصور القديمة. وقد اكتشفت تماثيل بنفس الصورة لآلهة الصحة هيجيا، ابنة أسقليبيوس.

المصدر: نوفوستي