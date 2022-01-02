فرنسا – أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أحد أربعة لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا.، وذلك عقب المسحة الأخيرة التي ظهرت نتائجها صباح اليوم الأحد.

وقال نادي باريس سان جيرمان عبر موقعه الإلكتروني منذ قليل: “ليونيل ميسي مصاب بفيروس كورونا وملتزم بالحجر الصحي حاليا، بعد المسحة الأخيرة التي تم إجرائها من جانب النادي، وذلك إلى جانب 3 إصابات أخرى، وهم: سيرجيو ريكو، ناثان بيتموزالا، خوان بيرنات”.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، أمس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”، عن وجود أربع حالات مصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين والجهاز الفني لـ الفريق الباريسي.

ويواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق أولمبيك ليون، في إطار منافسات الجولة الـ20 في مسابقة الدوري الفرنسي، اليوم الأحد على ملعب الأضواء معقل فريق أولمبيك ليون.

المصدر: “وكالات”