ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشره موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي إلى الضجة التي أثارتها تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن المرأة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد انشغال مواقع التواصل الاجتماعي بهذه التصريحات التي بينت مساعي الدبيبة لتشجيع الرجال على الزواج من النساء، لا سيما الكبيرات في السن من خلال تحفيزهم بالمال المتمثل بمبادرة دعم الزواج التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وبين التقرير أن المنتقدين للتصريحات اتهموا الدبيبة من خلال نشرهم لهاشتاغ “الليبيات مواطنات ولسن سلعة” بالتلميح إلى أن المرأة كانت ذات قيمة فقط كاحتمالات للزواج، فيما رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الاعتذار؛ لأن من انتقدوه يقيمون خارج ليبيا ولا علم لهم بالثقافة الليبية وطريقة التحدث.

ووفقًا لآية منينة من منصة المرأة الليبية للسلام الداعية لإشراك النساء في العملية السياسية، فإن رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجب أن يكون بمثابة نموذج يقتذي به للشعب الليبي، ولا يمكن له أن يرى في النسوة غير المتزوجات سلعة وسوق يمكنه الاستثمار فيه بحسن نية لبدء هذه الخطوة.

وتابعت منينة: إن الدبيبة أظهر هدف المرأة الوحيد في الحياة هو الزواج أو انتهاء مدة صلاحيتها. فيما قالت فاطة الزهراء لنقي عضوة ملتقى الحوار السياسي: إن التمويل السياسي من الفساد يحول أفراد المجتمع إلى سلع يمكن شراؤها وبيعها بحيث تقوم العلاقات الإنسانية على تجارة المنفعة واستهلاك القيم.

ترجمة المرصد – خاص