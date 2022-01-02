فلسطين – أجرى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مساء يوم السبت تعديلا وزاريا محدودا على حكومة.

وقالت مراسلة RT في القدس إن وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح ووزير الأوقاف القاضي حاتم البكري قاما بأداء اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس.

​​​​​​​وكانت رئاسة الوزراء الفلسطينية قد أفادت في بيان مقتضب بأنه تقرر تعيين “زياد هب الريح وزيرا للداخلية وحاتم البكري وزيرا للأوقاف”.

ولفت البيان إلى أن اشتية تولى إدارة وزارتي الداخلية والأوقاف منذ تكليفه بتشكيل الحكومة عام 2019.

وهب الريح من مدينة جنين ويرأس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، والبكري من مدينة الخليل وعضو في مجلس القضاء الشرعي الأعلى، ويرأس الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل.

جدير بالذكر أن الحكومة الفلسطينية الحالية تشكلت بمرسوم رئاسي في أبريل 2019، وضمت في أعضائها أغلبية من حركة “فتح” وبعض فصائل منظمة التحرير برئاسة اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”.

المصدر: RT + وكالات