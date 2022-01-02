روسيا تبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس رابطة محترفي التنس بالفوز على فرنسا

روسيا تبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس رابطة محترفي التنس بالفوز على فرنسا

أستراليا – تغلب المنتخب الروسي على نظيره الفرنسي بنتيجة 2-1 في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات ضمن بطولة كأس رابطة محترفي كرة المضرب “АТР Cup” التي تستضيفها مدينة سيدني الأسترالية.

وفي المواجهة الأولى لفئة الفردي فاز الروسي رومان سافيولين على الفرنسي آرثر ريديركنيخ بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 2-6 و7-5 و6-3، قبل أن يعادل المنتخب الفرنسي النتيجة بفوز أوغو أومبيرت على دانييل مدفيديف (المصنف الثاني عالميا) بواقع: 7-6 و5-7 و7-6.

ولجأ المنتخبان لمباراة الزوجي لتحديد هوية الفائز، والتي حسمها الزوجي الروسي المكون من سافيولين ومدفيديف بفوزه على نظيره الفرنسي الذي مثله فابريس مارتين وإدوارد روجر فاسيلين بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-4.

ويلعب المنتخب الروسي إلى جانب نظيره الفرنسي في المجموعة الثانية بالإضافة لمنتخبي أستراليا وإيطاليا.

وسيلعب المنتخب الروسي حامل اللقب في الجولة الثانية للبطولة البالغ مجموع جوائزها 10 ملايين دولار، أمام نظيره الأسترالي بعد غد الثلاثاء.

يذكر أن هذه النسخة هي الثالثة لبطولة كأس رابطة محترفي كرة المضرب “АТР Cup” والتي رفع كأسها الأول عام 2020 منتخب صربيا فيما فاز المنتخب الروسي بالنسخة الثانية العام الماضي.

المصدر: rsport.ria.ru