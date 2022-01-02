كوريا ج – أفادت وكالة “يونهاب” بأنه من المقرر أن تشارك شركة كوريا الجنوبية للطاقة المائية والنووية في مشروع بناء محطة الضبعة النووية في مصر.

وأشارت شركة كوريا الجنوبية للطاقة المائية والنووية إلى أنه “تم اختيارها كمقدم عطاء وحيد لمشروع إنشاء المرافق الأخرى، باستثناء 4 مفاعلات نووية لمحطة الضبعة النووية التي تقوم ببنائها شركة “JSC ASE” الروسية”.

في حين أن الجانبين يخططان لإنهاء المفاوضات حول تفاصيل العقد بحلول الشهر المقبل، والتوقيع على العقد بحلول نهاية أبريل، وفق “يونهاب”.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “JSC ASE”، وهي شركة تابعة لشركة “روس اتوم” الحكومية للطاقة النووية، كانت قد فازت بعقد لإنشاء 4 مفاعلات نووية لمحطة الضبعة النووية من هيئة الطاقة الذرية المصرية في عام 2017، حيث تهدف الشركة إلى بدء التشغيل التجاري للمفاعل الأول في عام 2028.

المصدر: “يونهاب”