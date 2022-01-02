عمان – ارتفع عجز الميزان التجاري الأردني (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) خلال الأشهر العشرة الأولى من 2021، بنسبة 30.5 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة (حكومية)، الأحد، إن عجز التجارة الخارجية زاد إلى 7.06 مليارات دينار (9.9 مليارات دولار) بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان عجز الميزان التجاري للمملكة، سجل 5.4 مليارات دينار (7.6 مليارات دولار) على أساس سنوي في 2020.

وارتفعت قيمة الصادرات الكلية للمملكة بنسبة 15.9 بالمئة إلى 5.3 مليارات دينار (7.4 مليارات دولار)، حتى نهاية أكتوبر الماضي.

وصعدت قيمة الواردات خلال الفترة بنسبة 23.8 بالمئة على أساس سنوي، إلى 12.3 مليار دينار (17.3 مليار دولار).

وسجلت الفاتورة النفطية زيادة بنسبة 22.9 بالمئة إلى 1.3 مليار دينار (1.8 مليار دولار)، من 1.1 مليار دينار (1.5 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2020.

وارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 35 بالمئة خلال العام الماضي، مقارنة مع متوسط السعر المسجل في 2020.

وأعلن الأردن في أكتوبر الماضي، أنه سيبدأ مطلع العام المقبل، بتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عراقيل أمام دخول الصادرات الصناعية الأردنية إلى أراضيها.

الأناضول