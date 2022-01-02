إنجلترا – وقع أكثر من 100 ألف شخص خلال نصف يوم فقط، على عريضة تطالب بحرمان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، من وسام الرباط ، وهو أعلى وسام للفرسان في البلاد.

وهذا الوسام، هو أعلى رتبة ضمن أوسمة ربطة الساق، وتأسس عام 1348، ويعتبر أعلى مراتب الفرسان المحاربين الإنجليز على الإطلاق.

في وقت سابق، نال بلير هذا الوسام تقديرا لنشاطه خلال عمله كرئيس للوزراء.

تم نشر العريضة على موقع change.org بعد ظهر يوم السبت، من قبل المستخدم أنجوس سكوت. ومع حلول الساعة 04.30 من يوم الأحد بتوقيت موسكو ، وقع عليها 104873 شخصا.

وجاء في نص العريضة: “تسبب توني بلير في ضرر لا يمكن إصلاحه لدستور المملكة المتحدة ولبنية مجتمع الأمة ذاته. وهو يتحمل شخصيا مسؤولية مقتل عدد كبير من المدنيين الأبرياء والمشاركة في النزاعات المختلفة. ولهذا وحده، يجب أن يحاسب على ارتكاب جرائم الحرب”.

وشددت العريضة، على أن توني بلير بالذات، أقل شخص يستحق نيل جوائز وأوسمة حكومية.

ودعت العريضة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى مناشدة الملكة إليزابيث الثانية لتجريد بلير من هذا الوسام.

المصدر: نوفوستي