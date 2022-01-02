ليبيا – أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عقد لجنة خارطة الطريق التي شكلها المجلس اجتماعها الثاني في مقر فرع ديوان الأخير في العاصمة طرابلس.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن بليحق طالعته صحيفة المرصد، فقد تناول الاجتماع وضع برنامج عمل اللجنة والجهات التي سوف تتواصل معها، مؤكدًا في ذات الوقت صدور الإيجاز الصحفي رقم 2 عن اجتماع لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل مجلس النواب.

ووفقًا للإيجاز الذي حصلت الصحيفة على نسخة منه، أعلنت اللجنة أنها ستباشر في لقاءاتها مع كافة الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية، وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات.

وتابع الإيجاز: إن اللجنة ستلتقي في المرحلة الأولى مع مجلس الدولة الاستشاري والهيئة الوطنية لصياغة الدستور والمجلس الرئاسي والأحزاب السياسية، وذلك وفقًا للترتيبات المطلوبة وبالتنسيق مع كافة هذه الجهات.