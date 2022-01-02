ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي أن مجلس النواب أصبح أكثر اقتناعًا بأن إقصاء مجلس الدولة الاستشاري من وضع قوانين الانتخابات، لا يمكن أن يؤدي إلى استقرار في البلاد.

لنقي وفي تصريحات لموقع “القاهرة 24″، أوضح أن العلاقة بين مجلسي النواب والدولة محكومة بتطبيق الاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف السياسية في الصخيرات عام 2015، والذي يعد مرجعًا تستمد منه الأطراف السياسية شرعية وجودها.

وعن اجتماعات لجنة خارطة الطريق قال لنقي: إن الاجتماعات بين لجنة مجلس النواب ونظيرتها بمجلس الدولة سينتج عنها الوصول إلى اتفاق حول قوانين الانتخابات، وأنه من المرتقب إعادة مشروع الدستور المقدم من هيئة صياغة الدستور إلى الهيئة، لإدخال التعديلات التي سيتم التوافق بشأنها من قبل المجلسين، وإحالة القانون إلى المفوضية لإجراء استفتاء شعبي عليه.

وأوضح لنقي أن مجلس الدولة ليس لديه شروط محددة بشأن الانتخابات الليبية، ولكنه يشترط التشاور معه وأخذ رأيه وفقًا لاتفاق الصخيرات، مؤكدًا أنه سيتم تحديد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتوافق بين مجلس النواب والدولة.