مجلس السيادة السوداني يدعو للإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي (صور)

السودان – دعا مجلس السيادة الانتقالي في السودان إلى الإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي في البلاد.

وقالت سلمى عبد الجبار عضو مجلس السيادة في تصريح عقب اجتماع المجلس برئاسة عبد الفتاح البرهان إن “الاجتماع ناقش الأوضاع الراهنة بالبلاد وفي مقدمتها التفلتات الأمنية والأحداث التي وقعت أثناء تظاهرات يوم الخميس 30 ديسمبر 2021 إلى جانب التعديات على مقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر”.

وأضافت أن المجلس أقر ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف.

وأشارت إلى أن “المجلس أعرب عن إدانته للانتهاكات التي وقعت وسلوك بعض الجهات التي تسعى لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني”.

وتابعت أن المجلس شدد على ضرورة “معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الروابط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة تكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي”.

ولفتت إلى أن المجلس “أكد ضرورة المضي قدما في بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي والالتزام بما هو متعارف عليه دوليا من التظاهر مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة وتوضيح حدود الصلاحيات والأطر بين المواطنين وسلطات الأجهزة الشرطية والأمنية”.

المصدر: RT