فلسطين – أفاد مراسل RT مساء يوم السبت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وأن دوي انفجار سمع في المدينة.

وذكر مراسلنا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق بشكل مكثف في سماء القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الطيران الإسرائيلي قام باستهداف موقع القادسية غرب محافظة خان يونس.

وذكرت “القناة 13” العبرية أن سلاح الجو قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ على سواحل تل أبيب.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أفادت في وقت سابق بأن القوات الإسرائيلية قررت الرد على إطلاق الصاروخين من قطاع غزة باتجاه سواحل غوش دان في تل أبيب الكبرى.

جدير بالذكر أن رئيس الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي عقد جلسة تقييم مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، لبحث سبل الرد على الصاروخين اللذين سقطا صباح السبت في البحر قبالة تل أبيب.

وجاء انعقاد الجلسة على الرغم من المعلومات التي نشرت وتفيد بأن الإطلاق لم يكن عن قصد، وتم بفعل الأحوال الجوية الماطرة ونتيجة لخلل فني.

المصدر: RT + وكالات