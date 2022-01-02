ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد حصيلة يوم أمس السبت، بتسجيل 916 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 128 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 14 بالمائة، من أصل 6481 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 690 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 376968 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى6960 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5722 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1,872,292 والمطعمين بالجرعة الثانية 851,595.