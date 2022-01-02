ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي حسين مفتاح إنه رغم الميزانية غير المسبوقة في تاريخ ليبيا التي رصدت لحكومة الوحدة، وتجاوزت 100 مليار دينار، لم تستطع إنجاز الهدف الأساسي لها وهو الانتخابات.

مفتاح وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس السبت أضاف: “الحكومة انشغلت بملفات ثانوية جعلتها تتشتت عن الهدف الأساسي، ما جعلها تهدر الوقت والمال والفرصة”.

واعتبر أن التعاطي مع مشكلات كالطاقة والكهرباء كان أشبه بالمسكنات، ورغم أن الطلب ينخفض على الطاقة في شمال إفريقيا خلال فصل الشتاء، إلا أن مشكلة الكهرباء عادت وبقوة.

وفيما يخص الملف الأصعب، وهو وجود القوات الأجنبية، وصف التعامل الحكومي معه بأنه جاء على غير المأمول، فقد آثرت الحكومة أن تبرر في بعض الأحيان وجود قوات أجنبية باتفاقيات مع حكومات سابقة.

وتابع أن الليبيين تفاجؤوا بإجراءات النائب العام بإيقاف وزراء للتحقيق معهم، وأن الحكومة، رغم التركة الثقيلة التي ورثتها من حكومة الوفاق السابقة، إلا أنها تحولت لحكومة تشوبها اتهامات بالفساد

وأردف: “المفارقات العجيبة أن يكون الإيقاف خاصًا بوزيرين من المسؤولين عن التنمية البشرية والأخلاق فيها، وهما وزيرا الثقافة والتعليم”.

مفتاح رأى أنه إن كانت هناك عصا سحرية يمكنها أن تحل مشاكل الليبيين في هذه السنة، ستكون الليبيين أنفسهم، وأن حل مشكلاتهم سيكون حقيقة إذا ما تم استشارتهم في كيفية حلها.