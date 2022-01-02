ليبيا- حذر تقرير تحليلي نشره موقع “مودرن ديبلوماسي” الإخباري الدولي من تبعات مسألة الضعف في الإعداد التنظيمي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

التقرير الذي تابعته ونشرته صحيفة المرصد أكد أن هذا الضعف قد يؤدي إلى تصعيد جديد في ليبيا، لا سيما في ظل الرفض القاطع لتأجيل العملية الانتخابية، مبينًا أن من بين أهم الموانع التي قادت إلى هذا التأجيل عدم وجود آلية أمنية واحدة للتعامل مع الاقتراع.

وأضاف التقرير: إن مناطق عدة في ليبيا تقع تحت سيطرة المئات من الميليشيات المسلحة، ما يعني أنه لا أحد يتحمل مسؤولية ضمان الأمن في جميع الأنحاء، مؤكدًا أن المرشح الرئاسي المشير خليفة حفتر ومجلس النواب قد يشككان على سبيل المثال في عدالة فرز الأصوات في العاصمة طرابلس ومدينتي مصراتة والزاوية.

وتابع التقرير: إن ذات الشيء يخص حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس مع نتيجة الانتخابات التي تجرى في بعض مناطق برقة وفزان. مشيرًا إلى رود فعل أخرى قد تصدر عن تركيا التي أثبتت استعدادها للدفاع عن مصالحها في ليبيا بأي شكل من الأشكال عبر تدخلاتها العسكرية.

وبين التقرير أن تحقيق السلام السياسي في ليبيا أمر ضروري، إلا أن قرارات المشاركين في المؤتمرات الدولية وزيارات المبعوثين الأممين لمناطق مختلفة في البلاد ليست كافية، فيما لا يعكس تحديد تواريخ محددة رغبة ميليشيات مسلحة وجماعات شبه عسكرية كبيرة في التغلب على الانقسام السياسي والاقتصادي العميق.

وشدد التقرير على وجوب التوصل إلى توافق في ليبيا بشأن الهيكل السياسي والاقتصادي في مرحلة ما بعد الصراع، فهو أمر لا يقل أهمية مع ضرورة التفكير في الكيفية التي يمكن من خلالها أن تتم عملية توحيد المؤسسة العسكرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف التقرير: إن المطلوب حاليًا عند تصميم خرائط طريق والتخطيط لعمل مشترك الأخذ بعين الاعتبار ليس مصالح القوى السياسية الكبيرة فحسب، بل المجموعات الصغيرة العاملة في وقت يوفر فيه تأجيل الانتخابات فرصة لحكومة الوحدة الوطنية والمفوضية المعنية وسلطات أخرى للتحضير بشكل أفضل لها.

وأشار التقرير إلى وجود بعض الشكوك حول إمكانية القيام بذلك في غضون يناير الحالي، ما يرجح تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق، مشددًا على أن التصويت سيكون أمرًا محفوفًا بالصعوبات حتى يتم إنشاء نظام واحد موثوق لإنفاذ القانون في كافة أنحاء ليبيا.

وشكك التقرير في توطيد المجتمع الليبي في حال ضعف التنظيم للانتخابات فإثارة جولة جديدة من العنف أمر وارد ما يعني أنه من المناسب انتخاب رئيس دولة فقط، بشرط أن ينظر إلى هذا الحدث على أنه طريق لتشكيل نظام عادل بعد الحرب مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح أكبر عدد ممكن من الليبيين.

ترجمة المرصد – خاص