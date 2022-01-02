ليبيا – قال النائب بالبرلمان التركي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السابق فولكان بوزكير إن ضمان وحدة ليبيا وسلامتها يتطلّب إجراء الانتخابات بصورة عادلة وذات مصداقية ومستقلة، واعتراف كل الأطراف بنتائجها، وأن تمارس الحكومة الجديدة المنتخبة سلطتها في جميع أنحاء البلاد.

بوزكير أكد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه يجب إجراء الانتخابات على أساس قانوني متين يُتوَصَّل إليه بأوسع توافق ممكن بين كل المؤسسات وفق الاتفاق السياسي.

ونوّه إلى أنه من المهم في هذه المرحلة الحفاظ على الهدوء على الأرض وأن يقرّرَ الليبيون كل الجوانب المتعلقة بالانتخابات وفق إطار قانوني وتفاهم مشترك.

وأفاد أنه يجب تجنّب أي فراغ في السلطة بعد الانتخابات حتى تشكيل حكومة جديدة، وعلى كل الأطراف الليبية التصرف بحس المسؤولية والحصافة بهذا الشأن.

وشدد على ضرورة أن تكون العملية السياسية ملك الليبيين وبقيادتهم، وأن تُجرى تحت رعاية الأمم المتحدة.