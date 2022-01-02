ليبيا – أفاد رئيس النقابة العامة للخبازين أبو خريص محمد بأن سعر قنطار الدقيق وصل إلى 230 دينارًا، في ظل تسجيل نقص في الكميات المعروضة في الأسواق.

أبو خريص وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس السبت قال: إن وضع المخابز ما زال كما هو عليه، لا أوزان ولا تسعيرة، وفق تعبيره.

ورجح أن أصحاب المطاحن لديهم مخزون من القمح وأن خفض كميات المعروض من الإنتاج هو وسيلة لضمان استمرار الطلب والتحكم في الأسعار.

وأضاف رئيس النقابة العامة للخبازين أنهم اجتمعوا مرة واحدة كلجنة حصر المطاحن في ليبيا وشكلوا لجنتين في الشرق والجنوب وهم بانتظار تحديد موعد لاجتماعهم الثاني للنظر في نتائج عملهم.

وأكد رئيس النقابة العامة للخبازين أن أزمة توريد القمح وتوفير الدقيق لن تحل إلا من خلال نقل منح أذونات التوريد عبر وزارة الاقتصاد لضبط الكميات الموردة والمخزون الاستراتيجي للدولة، وفق قوله.