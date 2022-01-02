ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته مؤسسة “هيرتج” البحثية الأميركية الضوء على الغياب الواضح لدور الولايات المتحدة في ليبيا في ظل إدارة الرئيس جو بايدن.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن هذا الدور الغائب يأتي وسط حالة من عدم اليقين بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بعد أن تم تأجيلها بعد أن واجه المرشحون الـ3 الأقرب للفوز بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة عقبات قانونية.

وشدد التقرير على وجوب إيلاء الولايات المتحدة اهتمامًا أكبر بليبيا؛ لأن استقرارها أمر جيد لواشنطن، مبينًا أن تأخير إجراء الانتخابات الرئاسية لا يمثل أمرًا محبذًا؛ لأن المرشحين الـ3 يملكون جميعًا ثقلًا جيوسياسيًا فالأول تحبذه روسيا إلى جانب الثاني، فضلًا عن الدعم الكبير من الشباب له أملا بعودة عهد العقيد الراحل القذافي.

وتابع التقرير: إن الثالث مدعوم من قبل تركيا لكونه مقرب من جماعة الإخوان في وقت لا تحبذ فيه أنقرة وصول سيف الإسلام القذافي إلى الرئاسة، ورغم ذلك قد تلتزم الصمت ولا تعرقل جهوده رغبة منها في عرقلة مساعي المشير خليفة حفتر للفوز بالسباق الانتخابي الرئاسي.

وأضاف التقرير: إن أيًا من المرشحين الـ3 لن يتمكن في حال فوزه من توحيد البلاد أو الحصول على دعم دولي واسع النطاق، ما يعني أن الرهان الوحيد المؤكد هو أن الحل لمستقبل مستقر في ليبيا لن يأتي من صندوق الاقتراع وحده، لا سيما في ظل تقاطع مصالح الدول على الأرض الليبية.

واتهم التقرير عدة دول بالعمل على تحقيق مصالحها المتابينة في ليبيا وممارسة نفوذها لزعزعة استقرار البلاد، وليس بما يكفي لرعاية الدعم من أجل مستقبل أفضل لليبيين وتحقيق السلام والازدهار والاستقرار في المنطقة، ما يوجب على الولايات المتحدة استخدام نفوذها للتخفيف من الانقسام الخلافي للقوى الأجنبية.

وبين التقرير أن المطلوب من واشنطن هو العمل بنشاط لتهميش دعم وجود وتأثير جماعة الإخوان وروسيا من خلال التحالف مع إيطاليا التي تتقاسم مع الولايات المتحدة ذات الرأي القائل إن استقرار ليبيا مهم ويصب في المصلحة الإيطالية والأميركية.

ترجمة المرصد – خاص