ليبيا – أجرى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أبو جناح السبت رفقة وزير الشباب فتح الله الزني زيارة إلى بلدية العجيلات، وذلك للوقوف على احتياجات البلدية.

نائب رئيس الحكومة شارك وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة خلال الزيارة في الاحتفالية التي أجريت في مقر البلدية لتسليم صكوك منحة دعم الزواج على المستفدين منها.

واجتمع أبو جناح مع عدد من أعيان ومشائخ البلدية، لاستعراض بعض الاحتياجات والمقومات الأساسية التي يحتاجها سكان بلدية العجيلات، مؤكدًا سعى الحكومة إلى توفير كافة الاحتياجات للمواطنين، ومعالجة مشاكلهم.

وفي الأثناء، قام رمضان أبو جناح بزيارة تفقدية لعدة مرافق خدمية وإدارية للبلدية، شملت مستشفى العجيلات العام الذي يخضع للصيانة والتطوير من أجل توفير ما ينقصه من مستلزمات طبية، إضافة إلى تفقد إذاعة العجيلات المحلية، وبيوت الشباب بمدينة العجيلات ومقر الحرس البلدي، ومجمع العيادات بالبلدية.

وفي السياق ذاته، عقد نائب رئيس الحكومة اجتماعًا في مديرية أمن العجيلات بحضور مديري الإدارات والأقسام بالمديرية، لمتابعة الوضع الأمني في المنطقة، مشددًا على ضرورة ضبط الأمن بالمدينة ومحاسبة من يعبث بأمن واستقرار المدينة وأهلها.

كما أكد أبو جناح أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المرافق الخدمية والصحية والاجتماعية بالعجيلات من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وضم عدة مشاريع تنموية وإطلاق مشاريع جديدة ضمن خطة عودة الحياة.