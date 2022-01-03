إسرائيل – صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، على اقتراح رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، بتعريف الوحدة الشرطية “اليمام” بأنها وحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وجاء بيان صدر عن بينيت: “قبل عدة اسابيع، في عيد الحانوكا، زرت تدريبا لـ “اليمام” سوية مع وزير الأمن الداخلي وقائد الشرطة، شاهدت مقاتلي “اليمام” خلال نشاطهم، يتدربون على ما يعرفون بأفضل صورة- السيطرة على الحادث الإرهابي، بإصرار بنجاعة ومهنية – أرغب بأن أقول لكم – لا يجب العبث معهم”.

وأضاف: “ابتداء من اليوم، الوحدة الشرطية الخاصة، هي الوحدة القومية لمكافحة الإرهاب لدولة إسرائيل، على مدار سنوات طويلة، مقاتلو الوحدة وضباطها أنقذوا الكثيرين بسلسلة من العمليات التي لا يمكن بالتوسع بالحديث عنها، أقول لكم، نحن بأيدي أمينة، الهدف الذي وضعته أمام “اليمام”، بأن تكون وحدة مكافحة الإرهاب الأفضل في العالم”.

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز قدرات “اليمام”، ويستند إلى عمل طاقم قادة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، والذي أوصى على دفع هذه العملية.

وبهدف تطبيق القرار خصص ديوان رئيس الحكومة 10 ملايين شاقل لتعزيز القدرات والوسائل التي تستخدمها الوحدة، تكثيف النظام القتالي وزيادة القوة العاملة ورفع الكفاءة العملياتية، بالتشديد على الوسائل القتالية والبنية التحتية للتدريب.

المصدر: i24news