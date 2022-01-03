أبوظبي – أغلقت مؤشرات معظم أسواق الأسهم الرئيسية على انخفاض، الإثنين، رغم ارتفاع أسعار النفط الخام شديدة التأثير على اقتصادات المنطقة.

وبحلول الساعة 12:30 (ت.غ)، ارتفعت عقود خام برنت القياسي تسليم مارس/آذار بمقدار 42 سنتا أو بنسبة 0.53 بالمئة إلى 78.2 دولارا للبرميل.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم فبراير/شباط، بمقدار 23 سنتا أو بنسبة 0.31 بالمئة، إلى 75.44 دولارا للبرميل.

وأغلق مؤشر السوق السعودية عند 11327.5 نقطة منخفضا بنسبة 0.04 بالمئة، مدفوعا خصوصا بخسائر أسهم القطاع العقاري بقيادة السهمين القياديين “البحر الأحمر” و”جبل عمر” منخفضين بنسبة 3.96 بالمئة و0.97 بالمئة على الترتيب.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.15 بالمئة إلى 3191 نقطة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة سهما “بنك الإمارات دبي الوطني” و”أرامكس” منخفضين بنسبة 0.74 بالمئة و0.73 بالمئة على الترتيب.

ونزل مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.28 بالمئة إلى 8464.6 نقطة، وقاد الخسائر سهم “ألفا ظبي” منخفضا بنسبة 4.25 بالمئة، ونزل سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 0.17 بالمئة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.43 بالمئة إلى 11670.1 نقطة، وقاد المكاسب سهما بنك قطر الأهلي و”مسيعيد”، مرتفعين بنسبة 4.18 بالمئة و2.57 بالمئة على الترتيب.

وزاد المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 0.19 بالمئة إلى 7653.6 نقطة، وقاد المكاسب سهم “ياكو الطبية” مرتفعا بنسبة 9.59 بالمئة، وزاد سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 0.3 بالمئة.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.61 بالمئة إلى 4172.1 نقطة، وقاد المكاسب سهم “أومنفيست” الاستثمارية مرتفعا بنسبة 3.23 بالمئة، وزاد سهم بنك ظفار بنسبة 1.29 بالمئة.

وهبط مؤشر البحرين بنسبة 0.28 بالمئة إلى 1792.2 نقطة، مدفوعا بخسائر أسهم البنوك يتصدرها سهم “البركة المصرفية” منخفضا بنسبة 2.33 بالمئة.

الأناضول