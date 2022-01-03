ليبيا – عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد التيجاني اجتماعا مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في الوزارة اللواء يوسف مراد.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الاجتماع الذي حضره نائب مراد اللواء الزروق الصغير ناقش سير العمل بالمصلحة والاجراءات المتخذة لتسهيل استخراج جوازات السفر للمواطنين وتذليل الصعاب التي تواجههم.

وبحسب البيان تابع الاجتماع الآليات المتبعة من قبل المصلحة في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال فروعها وأقسامها على كامل التراب الليبي والوقوف على المشاكل التي تعترض سير عملها ووضع الحلول لها بما يساهم في انجاح العمل وتقديم أفضل الخدمات.