ليبيا – اجتمع وزير الداخلية خالد التيجاني أمس الأحد مع مدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية عميد السنوسي صالح.

الاجتماع تناول وفقًا للمكتب الاعلامي التابع للوزارة مناقشة عدد من المواضيع والقضايا الأمنية المتعلقة بالاعتداء على مصادر الطاقة الكهربائية ومحطات توليد الكهرباء والسرقات التي تتعرض لها الشبكة العامة للكهرباء من بعض المخالفين والخارجين عن القانون.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة التعاون بين الجهات الأمنية الأخرى من أجل منع التعديات والتخريب على مصادر الطاقة الكهربائية من قبل بعض الخارجين عن القانون والحفاظ على هذه المصادر بما يعود بالنفع على المواطنين والرفع من معاناتهم.