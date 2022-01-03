ليبيا – قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعدات نقدية ​لأكثر من 7200 أسرة نازحة خلال الأسابيع الماضية لمساعدتها على تحمل تكاليف الإيجار الباهظة.

بيان صحفي صادر عن اللجنة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن النازحين لا زالوا يعيشون وسط معاناة عواقب ما بعد توقف النزاعات المسلحة والأوضاع الاقتصادية المتزايدة في التدهور متعهدا بالاستمرار في دعمها مع الفئات الأكثر ضعفا في ليبيا في العام 2022.

وتابع البيان إن هذا الدعم يأتي لتمكين هذه الفئات من تأمين احتياجاتها الأساسية والحفاظ على كرامتها مؤكدا تقديم مساعدات إنسانية لـ647 أسرة متضررة في مناطق أبو نجيم زمزم وأبو قرين في وقت سابق بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي وتضمنت سلات غذائية ومواد نظافة.