العراق – أسرت سلطات محافظة دهوك في كردستان شمال العراق نمرا نادرا بعد افتراسه 25 خروفا، حسب وكالة “فرانس برس”.

وقالت الوكالة إن النمر وقع في فخ في إحدى القرى الجبلية، وتم إرساله إلى حديقة حيوانات مدينة دهوك حيث بترت إحدى قوائمه الجمعة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول شرطة حماية البيئة في دهوك العقيد جمال سعدو قوله، إن “شرطة حماية البيئة في قوات البشمركة الكردية أبلغت الأربعاء بالعثور على النمر، بعدما وقع في فخ في قرية زيرزة في المحافظة نصبه السكان بعدما التهم 25 من خرافهم، وتوجهت إثر ذلك مع طبيب بيطري إلى المكان”.

وتطلب الأمر محاولتين للإمساك بهذا النمر ونوعه “نمر فارسي”، يبلغ من العمر نحو 5 سنوات ويزن نحو 100 كيلوغرام، وفق الطبيب البيطري سليمان ثامر.

وأوضح الطبيب البيطري قائلا: “النمر وقع في مصيدة أحد رعاة الغنم في زريزة.. للأسف، المصيدة كانت موجودة في الرجل، اليوم قمنا بالاجراء اللازم وهو عملية بتر واستئصال للفخذ الأيمن وسيبقى تحت مراقبتنا لفترة طويلة”.

وأضاف: “لأول مرة تتم مشاهدته بشكل حي، رأوا مثله في أربيل والسليمانية بصور حرارية، وفي دهوك قبل سنوات لكنه كان مقتولا”.

المصدر: وكالات