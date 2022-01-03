ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن المجلس سيناقش اليوم الإثنين أسباب تعثُر العملية الانتخابات بعد استلام المواطنين بطاقاتهم الانتخابية، ومبدأ الشفافية والإفصاح عن السبب الذي عرقل إجراء الانتخابات.

العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أكد أن المجلس سيوضح للشعب الليبي لماذا تأجلت الانتخابات، هل لأسباب أمنية أو لدول خارجية أو فنية من المفوضية، أم عُرقلت من مجلس النواب؟ وما هي القوة القاهرة الذي أعلنت عنها المفوضية؟.

وأضاف: “نحن لا يعنينا إن كانت الانتخابات مُتزامنة أو غير مُتزامنة، ما يعنينا هو إجراء العملية الانتخابية لا أكثر ولا أقل”.

وأشار إلى أن عماد السايح وطاقم المفوضية العليا للانتخابات بالكامل سيكونون موجودين في الجلسة.

العرفي نوه إلى أن الجلسة ستكون مُباشرة، وستبدأ الساعة 11 صباحًا.