ليبيا – أكد مدير مكتب الإعلام والتواصل بديوان حكومة الوحدة الوطنية ببنغازي صلاح الغزالي قرب مباشرة حسين القطراني نائب رئيس الحكومة بمهامه بطرابلس.

الغزالي أوضح في تصريحات صحفية نقلتها عنه وكالة الأنباء الليبية “وال” تابعتها صحيفة المرصد إن القطراني سيعود إلى مباشرة عمله منتصف الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل كحد أقصى مشيرا إلى أن عودة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية جاءت بعد توسط بعض الأطراف لحل بعض الإشكاليات.

وبين الغزالي إن هذه الإشكاليات بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ونائبه حسين القطراني تم التوسط من قبل البعثة الأممية وعدد من أعضاء مجلس النواب لمعالجتها مرجعا إياها لعدم العدالة في توزيع الوظائف بين الأقاليم الـ3 وبطء تنفيذ المشاريع وعدم إعطاء صلاحيات لنائبي الرئيس.

ونفى الغزالي أن تكون مسألة عدم مباشرة القطراني لمهامه من طرابلس انقطاعا عن العمل لأن يباشر مهام عمله الاعتيادية من ديوان بنغازي.