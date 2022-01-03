القدس – دانت القائمة المشتركة بشدة تصويت نواب “القائمة العربية الموحدة” الحركة الإسلامية (الجنوبية) الداعم لرفض افتتاح قنصلية أمريكية في مدينة القدس.

وصرحت المشتركة في بيان أصدرته، صباح اليوم الأحد، بأن “نواب الموحدة صوتوا قبل أيام لجانب بيان نفتالي بينيت (رئيس الحكومة الإسرائيلية) في اقتراح الـ40 توقيعا الذي كان عنوانه افتتاح قنصلية أمريكية في القدس المحتلة كونها (عاصمة لإسرائيل)، حيث قال نفتالي بينيت مؤكدا أنه لن يسمح بفتح قنصلية أمريكية في القدس لأن القدس هي عاصمة موحدة لإسرائيل”.

وكانت نتيجة التصويت 58:56 لصالح البيان، أي بفارق صوتين فقط، وكان بإمكان الموحدة أن تمتنع أو تخرج من القاعة وألا يمر القرار، أو ألا يشارك الائتلاف بالتصويت كما حدث مرارا في هذه الدورة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية قد صرح بأن حكومته “تدعم الاستيطان، وهي التي خصصت مبلغ مليار شيكل للاستيطان في الجولان”.

وقالت المشتركة أن “القدس المحتلة هي عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، وكنا قد أرسلنا رسالة لوزارة الخارجية الأمريكية تعبر عن موقفنا المطالب بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس للتأكيد على أنها محتلة، وعن رفضنا القاطع لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس”.

وأضافت أنه “نرجو ألا يخرج علينا أحدهم بالقول إن ‘الشعب اليهودي قرر أن القدس عاصمته، نقطة”. لأن القدس محتلة والمسجد الأقصى يقتحم بوتيرة أعلى مما كان عليه في الماضي، وهكذا قرر الشعب الفلسطيني”.

وختمت المشتركة بالقول إنه “نأمل ألا يخرج علينا أي من نواب الموحدة ليعتذر عن هذا التصويت، فهذه لا يمكن أن تكون زلة إضافية، وإنما هي تخلٍ واضح عن واحد من الثوابت الفلسطينية. إن هذا المنزلق في دعم مواقف احتلالية عدائية لهذه الحكومة الهجينة له تداعيات لا تقف عند تصويت هنا أو تصويت هناك”.

المصدر: موقع عرب 48