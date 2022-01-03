ليبيا – قال النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني إن عودته إلى الحكومة جاءت بعد تعهدات بتنفيذ المطالب التي تقدم بها من قبل.

القطراني أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن الحكومة بدأت فعليا في تنفيذ بعض مطالب “برقة”، وأهمها الخدمات.

ولفت إلى أن “المشكلة كانت مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة فحسب، ومع تدخل بعض الوزراء والوسطاء جرى احتواء جزء كبير من الأزمة بيننا”.

وتابع: “لم أنقطع عن الحكومة يومًا، وكنتُ أمارس عملي من مكتبي في بنغازي وعلى تواصل مع جميع الوزراء، والدبيبة عاد إلى عمله رئيسًا للحكومة بعدما تأكد تأجيل الانتخابات وعدم تحديد موعد معيّن لعقدها”.

وأكد على أنه في حكومة الوحدة لا علاقة لها بالعملية الانتخابية فهي منوطة بالبرلمان والمفوضية.

كما شدد على أن الحكومة مستمرة إلى حين توافق المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ الانتخابات على القوانين أو المواعيد أو القاعدة الدستورية للانتخابات.