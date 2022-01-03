ليبيا – أكد المرصد السوري لحقوق الانسان أن الحكومة التركية ما زالت تراوغ وتناور في ملف انسحاب مرتزقة فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لها من ليبيا، رغم المطالبات الدولية المستمرة لإخراج كافة القوى الأجنبية المتواجدة هناك.

المرصد السوري قال بحسب مكتبه الإعلامي: إن الحكومة التركية ما زالت مصرّة على إبقاء مرتزقتها من حملة الجنسية السورية في ليبيا، رغم مطالباتهم المستمرة بالعودة، نتيجة سوء أحوالهم، واستمرار سرقة مستحقاتهم الشهرية.

وحصل المرصد على معلومات جديدة من معسكرات مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا في ليبيا، تفيد بتصاعد حدة التوتر بين المقاتلين وقياداتهم، نتيجة ما يعانيه هؤلاء المرتزقة من أوضاع معيشية صعبة في تلك المعسكرات الواقعة في العاصمة طرابلس، والتي تحولت إلى ما يشبه “السجن” في ظل منعهم من التجول خارج تلك المعسكرات، بالإضافة إلى عدم انتظام دفع مستحقاتهم الشهرية واقتطاع وسرقة أجزاء كبيرة منها من قِبل القادة العسكريين.

وبحسب مصادر المرصد السوري، لا يخلو يوم إلا ويحدث ملاسنات وتوتر بين العناصر والقادة المتواجدين معهم أو في مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي حلب، من خلال تسجيلات صوتية يرسلونها لقادتهم ويناشدون من خلالها لدفع مستحقاتهم وإعادتهم إلى الأراضي السورية.

وأشار المرصد إلى وجود نحو 7000 مرتزق على الأراضي الليبية من مختلف تشكيلات الجيش الوطني الموالي لتركيا.

المرصد السوري طالب بخروج سريع لجميع السوريين الذين تحولوا إلى أدوات بيد الحكومة التركية من الأراضي الليبية وعودتهم الفورية إلى سورية بأسرع وقت ممكن، وإيقاف استخدام السوريين كـ مرتزقة من قبل حكومة أردوغان، والجانب الروسي أيضًا، في ظل استمرار تواجدهم ضمن المرتزقة الروس “فاغنر”، حيث إن الشركات الأمنية الروسية ما زالت تحتفظ بهم في ليبيا أيضًا.