ليبيا – قال المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي، إن هناك انفلاتا في الأسواق وعدم متابعة أسعار السلع الأساسية وتحديدًا رغيف الخبز الّذي تضاءل حجمه وارتفع سعره.

الهادي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”القطري أوضح أنه لا يوجد لدى الحكومة مخزون استراتيجي للقمح يكفي البلاد لستة أشهر، بينما ذلك ضروري لتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الحكومة تترك السوق للمضاربات بين السماسرة للتحكم في تسعيرة الخبز.

وتابع أن “هناك تعدداً للجهات المعنية بالحبوب، اثنتان تتبعان وزارة الزراعة وثالثة تتبع رئاسة الوزارة، بينما هناك جهة رابعة يجري العمل على تأسيسها، وهنا المشكلة حيث تتداخل الاختصاصات”.