ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة على أن الانتخابات وصلت لطريق مسدود ومجلس النواب عقد جلسة للاطلاع على التعقيدات التي واجهت المفوضية، مشيرًا إلى أن الجلسة كانت منقولة باستثناء ما يتعلق بتقريرالأجهزة الأمنية، بالأخص الاستخبارات، حيث اطلع النواب على المشاكل وسيطلعون في الجلسة المقبلة على أمور أخرى.

اوحيدة قال خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن إجراء انتخابات مقترنة برلمانية ورئاسية هذه رغبة تيار واسع في ليبيا وأغلب الليبيين يريدون ذلك، وهذا ما عبرت عنه حوار الـ 75 ولآخر لحظة هم مصرين على انتخابات برلمانية ورئاسية كما عبر عن ذلك 2 مليون ونصف ليبي تسلموا بطاقاتهم رغبة بالانتخابات الرئاسية.

واعتقد أن الحل في انتخاب البرلمان فقط، وخير دليل على ذلك ما حصل في عام 2014 وما وصل إليه من المؤتمر الوطني، مؤكدًا على أن المشهد الحالي أمام مختنق والمفوضية مسؤولة عنه، فالقوانين الجميع رضي بها والعرقلة لم تكن في القانون، بل الأسباب كانت في سوء تطبيق القانون واعترفت المفوضية بذلك، مبديًا أمله بأن يطلعهم رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح على ما لديه هذا الأسبوع؛ لأن الهدف يبقى انتخابات برلمانية ورئاسية، بحسب قوله.

كما نوّه إلى أن لجنة لخارطة الطريق ستتواصل مع الجميع وهناك تواصل يعلم به الجميع ما بين رئاسة مجلس النواب والدولة، لافتًا إلى أن مجلس النواب لم يناقش هذه الأمور ويقررها بشكل رسمي، لكن خارطة الطريق تتطلب أن يكون هناك تشاور مع الجميع فالهدف منها على الأقل انتزاع جزء كبير من السيطرة على القرار الليبي من الجانب الأجنبي.

وتابع: “نريد ان يكون القرار ليبيًا – ليبيًا، ولدينا تجارب مع مجلس الدولة باءت بالفشل، ونتمنى أن يقدم مجلس الدولة عربون مصداقية فيما يتعلق بالمناصب السيادية وإحالة الأسماء التي من المفترض ان يحيلها لمجلس النواب لتنتهي من مشكلة المناصب السيادية لأن هذه أساس المشكلة ما يحدث في المصرف المركزي وما جعل الفساد يستشري بشكل كبير، نتمنى أن يحدث توافق بين المجلسين”.

وفي ذات السياق صرح اوحيدة لقناة “المسار” بشأن جلسة البرلمان التي ستعقد غدًا بحضور عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات، موضحًا أنه في حال طلب السايح أن تكون الجلسة مغلقة فهذا من حقه إذا كان لديه بعض النقاط التي يريد إطلاع مجلس النواب عليها وتتميز بشيء من السرية، ولن يكون النواب معارضين لذلك؛ لأنه يهمهم الاطلاع على الجوانب التي عرقلت استئناف العملية الانتخابية لمحاولة حلحلتها إن كان بإمكان مجلس النواب.

واعتبر أن الجلسة ليست استجواب بل محاولة اطلاع على المشاكل التي لم يفصح عنها السايح وتتضح في تقاريره، مشيرًا إلى أنه هو على اطلاع كامل سواء كان بالتواصل مع جهات أجنبية أو الوقوف على العراقيل الميدانية والتهديدات والقصور من السلطة التنفيذية وربما إذا كان لديه مقترحات تفيد بتنفيذ العملية الانتخابية.

اوحيدة علق بشأن مقترح 24 يناير موعد لإجراء الانتخابات مشددًا على أن هذا الأمر يتركز على ماذا بنت المفوضية التاريخ والافتراض، فربما بنته على معطيات معينة أو أنه للتخلص من كرة النار والرمي بها لمجلس النواب، بالتالي على النواب فهم كل هذا في الجلسة ومصارحة الشعب الليبي بالواقع.

ونوّه إلى أن مجلس النواب في جلسته الأخيرة قرر أن يخاطب المفوضية وبالتأكيد خاطب الرئاسة، إن كانت جادة تخاطب مجلس النواب رسميًا ومجلس النواب سيوافق على الموعد، مضيفًا: “لكن للآن لا علم لي إذا كانت المفوضية خاطبت مجلس النواب بجديتها بالموعد، ما صدر عن المفوضية بيان عام”.

وأكد على أنه رسميًا لم يتم التواصل مع مجلس الدولة وربما تم التواصل بين الرئاسة قائلًا: “نسمع من هنا وهناك أن هناك تواصلًا، وربما اللجنة المكلفة الآن تواصلت أو في نيتها التواصل ونحن آخر مرة تواصلنا بها هي أسماء المترشحين للمناصب السيادية وعرقل الأمر مجلس الدولة وكان هناك توقف للنقاش ما بين مجلسي النواب والدولة، بسبب مجلس الدولة إذا كان لمجلس الدولة مصداقية يستمر في حل المشكلة وإحالة الأسماء المرشحة لمجلس النواب ليتم انتخاب شخصيات قادرة بدل هؤلاء الذين كانوا من المشكلة ولهم تأثير كبير في تأزيمها ويفترض أن نتخلص من هذه القصة بالأول”.