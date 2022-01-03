ليبيا – أعلنت لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل مجلس النواب عقدها لقاء بمقر فرع ديوان المجلس بالعاصمة طرابلس مع رؤساء اللجان بمجلس الدولة الاستشاري.

ووفقا للإيجاز الصحفي الـ3 الصادر عن اللجنة بعد اللقاء الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه فقد تناول الجانبان عرض مهام اللجنة وهدفها وآلية عملها فيما جرى الحديث عن كون هذه المرحلة من اللقاءات ستركز على المسار الدستوري بالتشاور مع جميع الأطراف.

وأضاف الإيجاز إن الهدف من هذا هو توسيع قاعدة المشاركة للوصول إلى توافق عليه في أقرب وقت ممكن.

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