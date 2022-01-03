ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنه تقرر اعتبارًا من منتصف ليلة الأحد المباشرة بعمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقول السماح -الظهرة، ومنها الى ميناء السدرة.

الوطنية للنفط أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن شركة الواحة للنفط أكدت أنها انتهت من جميع تجهيزات الفنية للبدء بتخفيض الإنتاج حتى يوم الإثنين والمباشرة بعمليات معالجة وقص الأنبوب الهالك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر يناير الجاري، وذلك لمدة أسبوع، مما يعني بالأرقام فقدان 200 ألف برميل يوميًا، وخسارة فرصه بيعية تتجاوز 107 مليون دولار امريكي.

وأكدت المؤسسة والشركات التابعة لها حرصها للتقليل من فترة الصيانة والعمل بطريقة النمط السريع قائلةً: “ثقتنا كبيرة في كوادرنا الفنية ومقدرتهم على العمل بشكل دوري ومتواصل لمعاودة الإنتاج”.

ولفتت المؤسسة إلى أن رئيسها مصطفى صنع الله قد أكد في مناسبات عديدة أن البنية التحتية في قطاع النفط قد أضحت في وضع لا يمكن معه الاستمرار في التشغيل المنتظم لكثرة التسربات وتهالك التسهيلات السطحية، وذلك بسبب تبعات الإغلاقات غير القانونية في الأعوام الماضية، فضلًا عن غياب الميزانيات المخصصة للقطاع والمعتمدة والتي من شأنها ضمان المحافظة على سلامة أصول قطاع النفط الوطني، علاوة على ذلك فإن مدخولات الخزانة العامة ستتأثر بشكل سلبي، وهذا كله نتيجة تعثر جهات اتخاذ القرار في تسييل الميزانيات المعتمدة للعام الثاني على التوالي.