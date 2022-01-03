ليبيا – ذكر المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقشا خلال محادثة هاتفية المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية والوضع في منطقة القوقاز وسوريا وليبيا.

الكرملين أعلن بحسب ما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد أن بوتين وأردوغان أجريا اتصالًا هاتفيًا تبادلا فيه التهاني بمناسبة العام الجديد، واستعرضا العلاقات الثنائية وتطوراتها خلال العام الماضي، وأعادا التأكيد على الاستعداد لزيادة الشراكة المفيدة للجانبين التركي والروسي.

وجاء في البيان: “تم التطرق أيضًا إلى مواضيع دولية، بما في ذلك المقترحات المعروفة لوضع اتفاقيات رسمية بشكل قانوني تضمن أمن روسيا، والوضع في القوقاز، وقضايا التسوية السورية والليبية”.