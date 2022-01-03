إسبانيا – وصف مدرب نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، فوز فريقه على مضيفه ريال مايوركا (1-0)، أمس الأحد، ضمن الجولة الـ19 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بـ”التاريخي”.

وسجل المهاجم الهولندي، لوك دي يونغ، الهدف الوحيد في المباراة ليمنح برشلونة فوزا ثمينا.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي بعد المباراة، إن الفوز منح فريقه “ثلاث نقاط ذهبية، نحن متخلفون بنقطة واحدة عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.. إنه يوم رائع بالنسبة لنا”.

وتابع: “لقد جئنا ونحن نعاني جراء افتقادنا العديد من اللاعبين (بسبب فيروس كورونا)، ولهذا طلبت تأجيل المباراة.. وبالنظر إلى الظروف، فإن هذا الفوز يجعلنا نشعر بالفخر”.

وأردف تشافي: “الفوز مهم للغاية لأنه جاء على ملعب ليس سهلا، هناك دائما كرات مرتفعة، وأخطاء جانبية يمكن أن يستغلوها (لاعبو مايوركا) للتسجيل في شباكك.. لكن كل لاعبي فريقي دافعوا بشكل جيد للغاية”.

وأبرز تشافي قيمة الفوز في عقر دار مايوركا، حيث وصفه بـ”التاريخي” بسبب كيفية حدوثه في ظل غياب 17 لاعبا عن صفوف “البارسا”، وكذلك جني النقاط الثلاث مقارنة بباقي المتحصنين في المراكز الأولى.

واستكمل “في الشوط الأول كنا أبطالا، وقدمنا أداء مميزا، وبعد ذلك تراجعنا للخلف لتفادي أي أخطاء، وللحفاظ على تقدمنا في النتيجة.. إنه انتصار مذهل، لقد حصدنا النقاط الثلاث بسيناريو رائع”.

وبهذا الفوز، ارتقى برشلونة إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 31 نقطة، وبات على بعد نقطة واحدة فقط عن أتلتيكو مدريد الرابع وصاحب آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، تجمد رصيد مايوركا عند 20 نقطة في المركز الـ15.

المصدر: وكالات