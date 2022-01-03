فلسطين – أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، إن “إسرائيل تفرض علينا كافة أشكال أدوات السيطرة التي نسعى جاهدين لفكها والانفكاك عنها ومنها”.

وخلال لقائه مع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وكادر الوزارة، شدد على أنه “نحن بمواجهة مستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض علينا كافة أشكال أدوات السيطرة التي نسعى جاهدين لفكها والانفكاك عنها ومنها، من خلال الإرادة الوطنية وتعزيز منتوجنا الوطني”.

وأضاف اشتيه إن “الاقتصاد يشكل رافعة للسياسة وأداة مقاومة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيدا بجهود وزارة الاقتصاد في تنظيم القطاع الاقتصادي والنهوض به رغم معيقات الاحتلال وفي ظل جائحة “كورونا” التي فرضت واقعا صعبا على الاقتصاد العالمي”.

وثمن جهود الوزارة، بتوفير السلع في الأسواق خلال جائحة “كورونا”، وضبط الأسعار في السوق الفلسطينية في ظل ارتفاعها عالميا، إضافة إلى تعاونها مع الجهات المتخصصة الأخرى في رقابة الأسواق والبضائع من خلال جودتها وصلاحيتها.

وأوضح أن “قانون الشركات الجديد الذي أصدره الرئيس محمود عباس هو تأسيس لمرحلة جديدة يخدم رؤية الحكومة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وقطاع الشركات، ويوفر بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للاستثمار قادرة على تلبية تطلعاتنا في الاندماج الأفضل في الاقتصاد العالمي”.

المصدر: “معا”