السعودية – قرر المنظمون إلغاء المرحلة الثانية من فئة داكار “الكلاسيكي” والتي تقام ضمن رالي داكار “السعودية 2022″، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وتكدس المياه داخل المسار.

ويعد سباق رالي داكار “السعودية 2022″، امتدادا للنسخ الـ44 السابقة من الرالي، وهي النسخة الثالثة على التوالي التي تستضيفها المملكة، بعد أن استضافت نسختي 2020، و2021، كما يعد الحدث الأكبر في عالم رياضة المحركات، حيث استقطبت النسخة هذا العام أكثر من 550 مشاركا يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ما يجعلها النسخة الأكبر من حيث المشاركة في تاريخ الرالي.

المصدر: سبق