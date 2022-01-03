ليبيا- أكد حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن علاج أزمة ليبيا يتمثل في انتخابات حرة تعكس إرادة الليبيين بحرية مع قبول من خاضوها بنتائجها.

زكي قال في حوا صحفي أجرته معه صحيفة أخبار اليوم المصرية طالعته صحيفة المرصد إن الوضع في ليبيا كان يمكن أن يكون أكثر سهولة من أوضاع أخرى فى مناطق أزمات كثيرة لأنه لا توجد مشاكل عرقية ولا دينية ولا لغوية تثير النزاعات بين مكونات الوطن الواحد بل مشكلة جهوية يجب حلها.

وأوضح زكي إن الانتخابات والاتفاقات بشأنها أتت عبر حوار سياسي تم تنظيمه بين أطراف تمثل كافة مناطق البلاد وتوجهاتها وعددها 75 عضوا برعاية الأمم المتحدة وتعامل المجتمع الدولي بجدية مع هذا الأمر وأيد الانتخابات وتاريخها وشجع الليبيين على المضي قدما في هذا الطريق بالخريطة التي تم وضعها.

وأرجع زكي سير الأمور من دون توصل الأطراف الممثلة للمؤسسات في الدولة إلى توافق حول كيفية تنفيذ هذه الانتخابات لوجود مصالح شخصية وحزبية ضيقة وجهوية وفئوية وهو ما قاد ما أدى إلى الوصول للتاريخ المتفق عليه لإجراء الانتخابات من دون أن تستكمل وتُنفذ الآليات والإجراءات والخطوات المطلوبة.

وتابع زكي إن كل تأجيل موعد الانتخابات سيكون لفترة يتوقع أن تزيد على شهر مع وجوب تنظيمها بشكل يعكس الإرادة الحرة للشعب الليبي الذي برهن من خلال عملية تسجيل الناخبين أنه راغب جدا في أن يقول رأيه في من سوف يحكمه في المرحلة القادمة وهذا أمر تحترمه جامعة الدول العربية.

ودعا زكي كافة الأطراف الموجودة على الساحة الليبية لاخحترام رأي الشعب الليبي في ظل دعم الجامعة لليبيا والليبيين من خلال تنفيذ أي شيء يتم طلبه من الكيان العربي ومنه ما يتعلق بطلب مفوضية الانتخابات لإرسال عدد من المراقبين وهو ما وافق عليه الأمين العام أحمد أبو الغيط.

وأضاف زكي إن جامعة الدول العربية ستكون حاضرة عندما يتم الاتفاق على موعد الانتخابات الجديد مثل ما هو الحال في انتخابات الدول الأخرى مؤكدا أن الانتخابات في حد ذاتها ليست حلا والتجربة العربية وغير العربية تقول إن عقد الانتخابات في حد ذاته ليس العلاج الوحيد الموصوف لإنهاء مثل أزمة ليبيا.

وتابع زكي بالقول:”العلاج هو في انتخابات حرة تعكس إرادة الشعب الليبىي بحرية من ناحية ومن ناحية أخرى لا تقل عنها أهمية هي قبول من خاضوا الانتخابات بنتائجها وإذا لم يتحقق هذا ستكون هناك مشكلة وقد يفتح هذا بابا لعدم الاستقرار ونأمل ألا يفتح مثل هذا الباب”.

ورفض زكي الإلقاء بلائمة ارتباك المشهد الليبي على جهة بعينها لأن جامعة الدول العربية لا تحبذ ذلك على العالم الخارجي وحده فمسؤولية أي مجتمع هي من صميم أبنائه في المقام الأول وإذا استطاعوا أن يتفقوا فهم بذلك يحصنون مجتمعهم من التدخلات الخارجية.

واختتم زكي قائلا إن التدخلات الخارجية تستفيد وتزدهر عندما يكون هناك خلافات وانقسامات بين أبناء المجتمع وليس خلافات عادية مؤكدا أن لجوء بعض أبناء هذا المجتمع إلى الخارج للاستقواء به على الداخل أمر صعب ويجعل الصورة أكثير تعقيدا وهشاشة.