الكويت – أعلنت الكويت وقف الدراسة الاثنين في كافة المدارس الحكومية وذلك بسبب الظروف الجوية التي تسببت بإغلاق الجسور والشوارع، وسط تعالي المطالب بضرورة محاسبة ورحيل وزيرة الأشغال السابقة.

وأشار وزير التربية ووزير التعليم العالي في الكويت د. علي المضف إلى أن العمل جار من قبل قيادات وزارة التربية ومسؤولي المناطق لرصد حالة المدارس واتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة لحل أي مشاكل أو أضرار تكون قد تعرضت لها جراء الامطار الغزيرة الحالية.

وطالبت شخصيات ونشطاء بضرورة محاسبة ورحيل رنا الفارس والتي كانت تشغل منصب وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت.

وجاءت المطالبات بعدما تسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على الكويت خلال الساعات الماضية بإغلاق الأنفاق والجسور والشوارع بسبب تراكم وتجمع مياه الأمطار.

من جانبها أعلنت قوة الإطفاء العام أن فرقها تعاملت منذ الصباح اليوم الأحد مع 103 بلاغات، وتم إنقاذ 106 أشخاص معظمهم كانوا عالقين في تجمعات للمياه في الطرق والمنازل نتيجة هطول الأمطار في البلاد.

وقالت القوة في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة والإعلام، إن معظم البلاغات تركزت في محافظتي حولي والفروانية، متوقعة زيادة عدد البلاغات خلال الساعات القادمة إذا استمر هطول الأمطار.

وناشدت المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية إلى حين استقرار الأحوال الجوية.

المصدر: RT