قاعدة فكتوريا في مطار بغداد تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة

العراق – أفادت “فرانس برس” نقلا عن مسؤول أمني في التحالف الدولي في العراق، بأنه تم إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على التحالف في مطار بغداد.

وأكد مسؤول في التحالف الدولي لوكالة “فرنس برس”، تعرض مطار بغداد حيث توجد قاعدة عسكرية عراقية تضم عددا من القوات الاستشارية التابعة للتحالف، إلى هجوم “بطائرتين مسيرتين مفخختين نحو الساعة 04:30 فجر اليوم الاثنين”.

وأشار المصدر إلى أنه “تم إسقاط الطائرتين وأن الهجوم لم يسفر عن أضرار”، فيما أظهرت صور للتحالف بقايا من الطائرتين كتب عليها “عمليات ثأر القادة”، بحسب “فرانس برس”، إذ يأتي الهجوم في الذكرى الثانية لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بضربة أميركية في مطار بغداد.

ونقلت “فرانس برس” عن مصدر أمني قوله إنه تم إسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي.

وأضاف المصدر أن “منظومة الدفاع الجوي “سيرام” تمكنت من إسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي وإبعاد 2 خارج محيط القاعدة دون إصابات تذكر”.

المصدر: “فرانس برس”