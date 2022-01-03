ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن مجلس الدولة ولضيق الوقت لم يشكل لجنة مناظرة للجنة خارطة الطريق البرلمانية، بالتالي حضر الاجتماع رؤساء اللجان الدائمة في المجلس وكان النقاش إيجابي نحو المسار الدستوري ومسار المصالحة والاستفتاء على الدستور والمصالحة والسلطة التنفيذية.

كرموس أشار خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الاجتماع شهد تقارب في وجهات النظر مقاربة وبهذا التقارب والتوافق على المرحلة القادمة وإعداد خارطة طريق توافقية سيتم الوصول لحل.

ونوّه إلى أن أزمة عدم الثقة موجودة وما زالت، لكن كل الأمل في الطرح وتجاوز المرحلة والوصول لما يحقق آمال الشعب الليبي في الاستقرار، مشيرًا إلى أنه المجلس كطرف في هذا الأمر من الواجب عليه التواصل مع الطرف الآخر من أجل مصلحة الوطن.

كما رأى أن اعتماد الدستور سينقل البلاد نقلة نوعية فيما يتعلق بالجدل السياسي الآن وسينهي جدل كبير ويكفي أنه سينهي كل الطعون الموجودة الآن في الدائرة الدستورية فالكثير من المشاكل أساسها عدم احترام النصوص القانونية والقوانين.

وأضاف: “اللقاء الذي عقد وتحديد المسارات هي مجرد نقاش وربما تكون هناك عدة نقاط محل جدل سيتم مناقشتها بين اللجنتين إذا ما بالفعل توصلنا لاعتماد التوافق والشراكة الحقيقية، وهذا يتطلب أن نتفق على الشراكة قبل الحديث عن خارطة الطريق وفيما يتعلق بخارطة طريق جنيف اعتقد أنه ما لمسناه عدم الوصول لتجميع ملتقى الحوار وربما هناك توجه دولي أن يكون المجلسين هما من يمارسا هذه المهمة وإعداد خارطة دون رعاية دولية”.

واعتبر أن لقاء الرئيسين خالد المشري وعقيلة صالح مهم، لأنهما يمثلان المجلسين، ولكن أي قرار بالنسبة لمجلس الدولة سيصدر من المجلس مجتمعًا، معتبرًا أن المجلس في سبيل الوصول لإنهاء الانسداد والوصول للانتخابات القادمة سيسعى للتواصل ولن يقفل الأبواب.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ ما أبرز ما تم نقاشه اليوم مع اللجنة البرلمانية؟

لا يخفى على أي مواطن ليبي حالة الانسداد الذي وصل لها الوضع السياسي نحن في مجلس الدولة نبهنا لذلك من البداية، وقلنا أن المسار الدستوري يجب أن ينتهي قبل الشروع في هذه الانتخابات وللأسف تم تجاوز مجلس الدولة في هذه المسار ووصلنا لإصدار قوانين بانفراد رئيس المجلس النواب وليس المجلس، لأن كثير من أعضاء مجلس النواب صرحوا بعدم مشاركته في التصويت أو عدم التصويت على القوانين، بالتالي أصفها بأنها قوانين رئيس مجلس النواب.

هذا الانسداد رأينا نتائجه والانفراد بالقوانين في عدم الوصول للاستحقاق الانتخابي الذي كان أمل كل الليبيين في إنهاء الانقسام والتخلص من الأجسام التي استمرت لفترات طويلة، الإخوة في مجلس النواب وفق عرضهم اليوم لمسنا فيهم تجاوب كبير نحو التوافق ونحن التوافق هذا طالبناه في أكثر من مرة، وعمليًا مارسنا التوافق ما بعد قرارات مجلس النواب ووافقنا على قرار مجلس النواب في تعيين النائب العام وفيما يتعلق بسلطة قضائية قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا نحن وافقنا عليه لتحقيق الاستقرار في الجهاز القضائي ومجلس النواب للأسف هو من يعطل القرار، ولدينا عدة أمور فيما يتعلق بقانون الاستفتاء سبق وأن اصدر مجلس النواب القانون رقم 6 لسنة 2018 واعترض عليه، لكن بالفعل عندما عدل القانون وافقنا على التعديل وكنا نطمح أن نصل للاستفتاء على الدستور وللأسف عدم التوافق وانفراد مجلس النواب هو من أوصلنا لهذا.

س/ ما الجديد من مجلس النواب في اجتماع اليوم؟

اللجنة المكلفة من مجلس النواب وكما ذكره أعضاء في مجلس النواب نحن كمجلس الدولة ولضيق الوقت لم تشكل لجنة مناظرة وحضرنا كرؤساء لجان الدائمة في المجلس وكان النقاش إيجابي نحو المسار الدستوري ومسار المصالحة ونحو الاستفتاء على الدستور والمصالحة والسلطة التنفيذية، التفاصيل ما زالت من المفترض أن تكون مع اللجنة المخولة والمكلفة من المجلس، لكن وجدنا بالفعل وجهات نظر مقاربة من الزملاء في مجلس النواب وأعتقد أننا بهذا التقارب والتوافق على المرحلة القادمة وإعداد خارطة طريق توافقية سنصل لحل.

اليوم اللقاء كان إيجابي وكنت اعتبره إقرار من زملاء المجلس النواب أن مجلس الدولة شريك وليس طرف كالأطراف الأخرى.

س/ ما هي التوافقات المحتملة لعلاج المسار الدستوري وربما نعود اجتماعات الغردقة ونتائجها؟

أولًا بالفعل أن أزمة عدم الثقة موجودة وما زالت، لكن نأمل في الطرح الذي سمعناه أن نتجاوز المرحلة ونصل لما يحقق آمال الشعب الليبي في الاستقرار، كطرف في هذا الأمر من الواجب علينا أن نتواصل مع الطرف الآخر ولا نكون انعدام الثقة يوقفنا عند هذا الحد بالفعل وصلنا لمراحل تم فيها إقصاء دورنا لكن ومع ذلك ومن أجل مصلحة الوطن نحن مستعدين للتواصل مرة أخرى.

موقف مجلس الدولة ثابت ومن خلال المجلس تم التصويت على هذا الأمر عدة مرات وهو الاستفتاء على الدستور، نحن نعتبر أن مشروع الدستور ليس ملك لمجلس النواب ولا الدولة ولا الهيئة التأسيسية، وبمجرد التصويت عليه أصبح الآن المشروع ملك الشعب الليبي وهو من يقول كلمته عن طريق الاستفتاء بنعم أو لا، وعندما عرضنا القانون الأول الصادر عن مجلس النواب كان هناك ثغرة بالفعل أدخلتنا بالشك في أن القانون سيوصلنا لاستفتاء حقيقي، عندما نقول للمواطن أنك ستصوت بنعم ولا وعندما تقول لا حدد لي المادة التي عندك عليها ملاحظة هنا الأمر سينقلب وبحسن نية وكل من راجع القانون ولدينا ملاحظات وعدة نقاط نتمنى أن تعدل في الدستور، لكن بالمجمل عندما يكون الدستور أمامي بنعم أو لا سأقول نعم ولو كانت لدي ملاحظة أو ثنين او ثلاثة عندما تقول لي حدد المادة التي أنت معترض عليها وسيتم معالجتها بحسن نية سأقول لا رغم أني موافق على اغلب مواد الدستور وأقول المادة رقم 3-4.

القوانين غير توافقية ونحن فقط أشرنا أن القانون رقم 1-2019 تم الموافقة عليه من قبل مجلس الدولة، ورغم أنه لم يتم بالطريقة التوافقية رغم الاتفاق السياسي في المادة 23 حدد الية التوافق، فيما يتعلق بقانون الاستفتاء والقوانين الانتخابية الآلية واضحة لجنة من مجلس النواب ولجنة من مجلس الدولة ويتم اعداد القوانين من اللجنتين ومجلس النواب تجاهل ذلك واصدر القوانين بمفرده.

ومع ذلك عندما وجدنا أن هذا القانون ورغم أنه خالف الإعلان الدستوري في اعتماد الدوائر الثلاث، قلنا لا بأس المهم أن يتم الاستفتاء وفق القانون ولدينا فيما يتعلق بالغردقة تم التواصل لتوافق بين مجلس الدولة والنواب في اللجنة وهذا موثق ومعتمد من قبل البعثة ان الإستفتاء على الدستور بحالة عدم، لأن الزملاء ذكروا حتى ورئيس المفوضية موجود أنه لا يمكن الاستفتاء رغم أن اجتماع الغردقة كان في شهر يناير أي كان لا زال أمامنا 11 شهر ذكر أن المدة ربما لا تسمح بالاستفتاء على الدستور والأخوة اقترحوا أن يكون الدستور كقاعدة دستورية وفي حال عدم التوافق على ذلك ومروره واتفقوا على قاعدة دستورية أخذوا فيها باب الحكم في مشروع الدستور، وتم إقرار ذلك كأساس لقاعدة دستورية فيما يتعلق بباب نظام الحكم.

س/ الكثير من أعضاء مجلس الدولة والسياسيين يشددون على عدم وضع خارطة جديدة وبديلة ما دام هناك خارطة واضحة وهي الخارطة الناتجة عن ملتقى الحوار السياسي التي كان من ابرز نقاطها الذهاب لانتخابات، اليوم وفي عدم ذكر الانتخابات من قبل مجلس النواب، هل يصح ويجدر بنا الآن أن تكون الخارطة الجديدة أو البديلة متماشية مع الخارطة الأممية؟

فيما يتعلق بعدم نقاش الانتخابات إذا أنجزنا المسار الدستوري طبيعي ستلغى القوانين الموجودة حاليًا، وهي سبب الأزمة وسنناقش قوانين أخرى، الانتخابات بعد اعتماد الدستور لن يكون هناك جدوى من مناقشتها الآن، بعد اعتماد الدستور سنناقش قوانين أخرى وننتقل لمرحلة أخرى، اعتماد الدستور سينقلنا نقلة نوعية فيما يتعلق بالجدل السياسي الآن وسينهي جدل كبير ويكفي أنه سينهي كل الطعون الموجودة الآن في الدائرة الدستورية، كثير من المشاكل أساسها عدم احترام النصوص القانونية والقوانين، بالتالي عدم مناقشة هذا الملف في هذا اللقاء رغم انه غير رسمي حتى نقول إن هناك نتائج خرجت عنه هو الاقتصار على المسار الدستوري إذا ما وصلنا له سنكون في غنى عن مناقشة قوانين الانتخابات.

لقاء اليوم وتحديد المسارات هي مجرد نقاش وربما تكون هناك عدة نقاط محل جدل سيتم مناقشتها بين اللجنتين إذا ما بالفعل توصلنا لاعتماد التوافق والشراكة الحقيقية، وهذا يتطلب أن نتفق على الشراكة قبل من الحديث عن خارطة الطريق، وفيما يتعلق بخارطة طريق جنيف أعتقد أنه ما لمسناه عدم الوصول لتجميع ملتقى الحوار وربما هناك توجه دولي أن يكون المجلسين هما من يمارسا هذه المهمة وإعداد خارطة ونحن إذا ما توصلنا بالفعل لإعداد خارطة ستكون بالفعل ليبيا – ليبيا دون رعاية دولية.

أعتقد أنها ستكون أقوى ولديها قبول محلي أكثر من أي خارطة أخرى، وبالأخص أن هذين الجسمين منتخبين بغض النظر عن انتهاء صلاحيتهما، جميع الأجسام وهذا الواقع الموجود طرفي الصراع السياسي شئنا أم أبينا، ولكن توافقهما سيساهم بالحل وسيزيد الأزمة وليس لدينا خيار آخر، مجلس الدولة لا يمكن أن يقف ويقول أتعامل مع مجلس النواب وهو ليس طرف.

س/ في ظل الحديث وعدم التأكيد حتى الآن حول اجتماعات تدور في المغرب ما بين مجلس الدولة والنواب ما المنتظر من هذه الاجتماعات إن صحت؟ وهل ستكون متوافقة مع اجتماعات لجنة الخارطة مع مجلس الدولة؟

أي لقاء نحن لا نرفضه ونتمنى التواصل مع شركائنا في الوطن ومن معه أي قرار سياسي لأجل إنهاء الأزمة، لقاء الرئيسين مهم لأنهما يمثلان المجلسين ولكن أي قرار بالنسبة لنا كمجلس الدولة سيصدر من المجلس مجتمعًا.

س/ هل هناك تأكيد أن هناك اجتماع في المغرب برئاسة خالد المشري؟

لقاء اليوم لا يوجد عندي معلومة مؤكدة، لكن أكد الرئيس أن هناك تواصلات مع رئاسة مجلس النواب وتمهيد لعقد لقاء.

س/ في حال حدث اللقاء في المغرب هل سيكون بالتزامن والتوافق مع اجتماعات لجنة الخارطة مع مجلس الدولة؟

لجنة الخارطة لديها عمل أكبر من هذا اللقاء وتوافقات عديدة واعتقد أن توافق الرئيسين على بعض النقاط المهمة سيفتح التوافق ويمهد لتوافق أكبر بين اللجنتين، ولكن اعتقد أن النقاط المهمة ستتناولها اللجنتين في حوارهما في ما بعد وسيكون اللجنتين مهمتها تحقيق الموافقة على مخرجات هاتين اللجنتين في كلا المجلسين.

فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية ذكر الرئيس في جلسة عامة ونقلت على الإعلام أنه لن نفتح الباب حاليًا، رغم أنه إذا تم التوافق بين المجلسين فيما يتعلق بتطبيق نصوص الاتفاق السياسي وتم التوافق فعلًا كما هو منصوص في الاتفاق السياسي في سحب الثقة لا يمكن قفل الباب، وبالإمكان إذا ما اجتمع المجلسين وقررا إعادة تشكيل السلطة التنفيذية هذا من اختصاص المجلسين وفق الاتفاق السياسي وهو اختصاص أصيل لهما والتوافق بين اللجنتين فيما يتعلق بالمسار الدستوري سيمهد لهذا الأمر.

س/ مجلس الدولة، هل هو راضي عن اجتماعات مجلس النواب اليوم؟

بالتأكيد هناك آراء مختلفة وهناك من يرفض التواصل مع مجلس النواب أصلًا وهم قلة، لكن مع ذلك التواصل مع مجلس النواب مطلوب باعتباره طرف أساسي في هذه المرحلة وكون أن مجلس النواب يقر بشراكة مجلس الدولة في المسار الدستوري وما يتبعه من قوانين الانتخابات، هذا أمر كنا نطلبه من البداية ونحن في سبيل الوصول لإنهاء الانسداد والوصول لانتخابات القادمة سنسعى للتواصل ولن نقفل الأبواب.