مصر – أفاد موقع “اليوم السابع”، بأن المصري محمود عبد المنعم كهربا مهاجم نادي الأهلي لكرة القدم، وقع على عقد مع فريق هاتاي التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 500 ألف دولار.

وقال “اليوم السابع” نقلا عن مصدر خاص به، إن النادي التركي وضع بندا في العقد يتيح له شراءه مقابل 3 ملايين دولار، ومن المقرر أن يغادر كهربا إلى تركيا للانتظام في تدريبات فريقه الجديد بداية من الأسبوع المقبل، وتحرص الإدارة القانونية في نادي الأهلي خلال هذه الآونة على مراجعة عقود اللاعب قبل اعتمادها رسميا.

ومنح الأهلي الضوء الأخضر لكهربا من أجل الرحيل خلال الفترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن الفريق لا يحتاج لخدمات كهربا، وبالتالي لا يمانع رحيل كهربا لو تلقى عرضا رسميا ووافق عليه النادي.

ولعب محمود عبد المنعم كهربا (27 عاما) 62 مع الأهلي في كل البطولات المحلية والإفريقية، وسجل خلالها 17 هدفا وصنع 9 أهداف أخرى.

المصدر: وكالات